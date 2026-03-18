◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が日本時間18日、2戦戦い1勝1敗とし、通算4勝2敗となっています。この日初戦となったオーストラリアの一戦は第1エンドから2点を獲得しリードを広げていき、第6エンドで7-2としたところで相手が降参しコンシード。そして約8時間後に行われたスコットランド戦では第2エンドに日本が1点先制しますが、第4エンドで同点に追いつ