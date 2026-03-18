中道改革連合・立憲民主党・公明党の3党の代表と幹事長が18日会談し、2月にスタートした「社会保障国民会議」に3党が足並みをそろえて参加する方向で調整することを決めた。会談終了後、中道の小川代表は、社会保障国民会議について「諸条件が整えば、参加をするという方向で調整に入りたいと思っている」と述べた。参加条件については、「テーマがやや肥大化しているように感じる」と指摘した上でで、「そもそもの会議の趣旨、私