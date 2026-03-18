お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクと似ているお笑い芸人を挙げた。ミャクミャクのグラビア写真集「I myaku you．」（224ページ）が4月13日に発売されると報じられた後だった。児嶋は「最初にミャクミャク出た時、気持ち悪いとか、人気出るか？みたいに結構言われたのが、大人気で。カワイイみたいに言われている