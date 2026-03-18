管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、「蒸し鶏と春キャベツの胡麻マヨ和え」を紹介します。今が旬の春キャベツをたっぷり使用！レンジでチンして和えるだけで、とっても簡単にできあがりますよ。【詳細】他の記事はこちら蒸し鶏と春キャベツの胡麻マヨ和えを作るのにかかる時間約10分蒸し鶏と春キャベツの胡麻マヨ和えのカロリー約207kcal／1人分蒸し鶏と春キャベツの胡麻マヨ和えのレシピ蒸し鶏