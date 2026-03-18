ダイソーで長年販売されている定番商品『イージーシーラー』。ダイソーマニアな筆者も、実はまだ使ったことがなかったんです…。何度も売り場で見かけていたのですが、ついに先日ゲット！今更ながら使ってみたのですが、なぜ早く使わなかったんだと後悔するほど便利で驚きました！おすすめポイントを早速ご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：イージーシーラー（ホワイト）価格：￥110（税込）使用電池：単三形