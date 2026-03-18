織田裕二主演映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開日が9月18日に決定し、あわせて最新ビジュアルが公開された。 参考：織田裕二の青島俊作が帰ってきた『踊る大捜査線 N.E.W.』クランクイン＆場面写真公開 1997年の連続ドラマ開始以来、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリーズ。翌1998年に『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開されると、興行収入100億円超えを記録。20