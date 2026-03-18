野本慶によるソロプロジェクト Meg Bonusが、新しいアーティスト写真と公式サイトを公開。また、4月8日リリースのニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』に収録される新曲「LOVE」が、3月19日放送のFM802『UPBEAT!』内でラジオ初オンエアされる。 （関連：Awesome City Club PORIN、ソロプロジェクト“Pii”として提示した音楽的ビジョンmeiyoも駆けつけた初ワンマンを観て） 「LOVE」は野本が