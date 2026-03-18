POPOPOは18日、「カメラのいらないテレビ電話」をうたうスマートフォンアプリ「POPOPO」（ポポポ）を発表した。18日15時にサービスが開始される。 「POPOPO」は通話アプリで、ユーザー同士がアバターになって話しているかのような体験ができる。基本は電話アプリで最大30人まで同時に通話ができる。発話すると、そのユーザーの声を分析してアバターに表情がついたり、発