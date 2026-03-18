PayPayは、キャッシュレス決済サービス「PayPay」の登録ユーザー7300万人のうち、本人確認を完了したユーザーが2026年3月に4000万人を突破したと発表した。現在、全体の決済取扱高の87.8％、決済回数の85.8％を本人確認済みユーザーが占めているとのこと。 本人確認を完了すると、「PayPayマネー」を連携している銀行口座へ送金し、ATMから出金できるほか、銀行口座から