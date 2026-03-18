セリアのスリムなコスメスタンドは、わずかな隙間を活かせる絶妙サイズの収納アイテム。幅がリップ1本分ほどのスリム設計で、鏡裏収納など奥行きのないスペースにもすっきり収まります。シンプルで清潔感のあるデザインも魅力。収納スペースが少なくて諦めていた人にこそ試してほしい、便利なコスメ収納グッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スリムタイプコスメスタンド価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅37×奥