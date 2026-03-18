ジェイトリップは、「アーリーサマーセール」を3月16日正午から30日午前9時59分まで開催する。日本航空（JAL）利用の国内各地行きを対象に、旅行代金に応じて最大1万円を割り引く。出発期間は5月1日から7月31日まで。全車種追加料金なしや免責保証料込のレンタカー付きプランや、航空券＋宿泊のフリープラン、東京ディズニーリゾートのパートナーホテルから選べるプランなどを用意している。