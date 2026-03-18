洗濯機の横や家具のすき間など、あと少しスペースがあるのにうまく活用できない…そんな場所って意外と多いですよね。ダイソーでは、隙間に置きやすいスリムな収納グッズが手に入ります。やわらかい素材のバスケットで、ちょっとした空間にも収まりやすい形。デッドスペースを有効活用したいときにおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ソフトバスケット（スリムタイプ）価格：￥220（税込）サイズ（約）：41cm