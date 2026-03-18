トイレで用を足したあとに「トイレットペーパーがない！」と気づいて絶望した経験はありませんか？そんなピンチを防いでくれるのが、ダイソーのトイレットペーパーホルダーです。予備ペーパーをすぐ手の届く場所に置けて安心感がアップ。設置も簡単で洗えるのも嬉しいポイントです。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：トイレットペーパーホルダーカバー価格：￥330（税込）販売ショップ：ダイソーJAN