楽天ファッションウィーク東京 2026 A/Wの会期中、ブランド〈KAKAN〉が初のランウェイショーを発表しました。ショーは2026年3月16日、渋谷ヒカリエホールで開催。2026年のTOKYO FASHION AWARD受賞をきっかけに、今回ブランドとして初となるランウェイショーが実現しました。Courtesy of KAKAN | Photo by Ko Tsuchiya今季のコレクションテーマは「WILD, NOT PURE」。 美しさとは純粋さだけで成立するものではなく、そこには揺らぎ