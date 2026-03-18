週3往復6便・深夜便で北九州を拠点とする航空会社、スターフライヤーが、運休していた国際線定期便の北九州〜台北桃園線について、2026年9月2日から運航を再開すると発表しました。同路線は2020年3月から運休しており、約6年半ぶりの運航再開となります。【写真】えっ快適すぎ…これが「北九州の“漆黒の旅客便”」驚愕の客室です運航は週3往復6便です。ダイヤは、北九州を日・水・金曜の23時40分に出発し台北に翌1時10分に到