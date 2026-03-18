ⒸBeats Apple Japanは、BeatsとNikeが史上初めてコラボした完全ワイヤレスイヤフォン「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」を発表した。価格は3万9800円で、3月20日にApple Storeオンラインで販売を開始する。 本製品は、Beatsが初めて製品のロゴスペースをパートナーに開放したモデル。右側のイヤーバッドにNikeのスウォッシュロゴ、左側にBeatsのbロゴを配置し、Nikeを象徴する