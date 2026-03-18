「付け替え」から1年4か月で“巨大構造物”が…！高速道路では珍しい、一部ルートの「付け替え」工事が行われた場所があります。その付け替えから約1年4か月が経ち、旧ルート上には、巨大なトンネルが出現しています。【え…】最後は“全部埋めちゃう”高速道路付け替えの全貌です！（地図／写真）ここは東関東道の成田IC−大栄JCT間です。2024年11月に約800mの区間が、従来線からやや北側に切り替わりました。この区間は掘割