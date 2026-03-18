オウルテックは、単3形乾電池を電源として使用するモバイルバッテリー「OWL-DB6C1A1-WH」を発売した。価格は1780円。 「OWL-DB6C1A1-WH」は、単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットして使用する乾電池式モバイルバッテリー。本体にUSB Type-CとUSB Type-Aの2ポートを搭載し、出力は最大1.5Aとなる。 安全面では、過電流保護、過電圧保護、短絡（ショート）保護