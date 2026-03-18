世界一奪還を目指すもジャッジは決勝戦で3三振を含む、無安打に倒れた(C)Getty Images現地3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦はベネズエラがアメリカを3ー2と下し、第6回大会にして初めて中南米のチームが世界一に輝いた。【動画】バックスクリーンへ運んだ！ベネズエラのアブレイユが一発を放つシーン試合後、ベンチで呆然とした表情を浮かべ、動けなかったのはアメリカ主将のアーロン・ジ