マウンド上で優勝を分かち合うベネズエラナイン(C)Getty Images激闘を制した。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝で、ベネズエラは米国代表を3-2で撃破。見事に史上初となる世界制覇をやってのけた。【動画】バックスクリーンへ運んだ！ベネズエラのアブレイユが一発を放つシーン苦しい攻防戦を勝ち切った。3回に2番のマイケル・ガルシアの犠飛で幸先よく先制点を挙げたベネズエラは、5