Samsungが積極的に展開している折りたたみスマホの最先端形態として、2025年12月に三つ折りの「Galaxy Z TriFold」が登場しましたが、早くもSamsungが在庫限りで展開を終えようとしていることがわかりました。Samsung to Stop Selling $2,899 Galaxy Z TriFold Smartphone After Three Months - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-17/samsung-to-stop-selling-2-899-trifold-phone-after-three-monthsSams