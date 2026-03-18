Metaがバーチャル空間で交流やゲームを楽しめる「Meta Horizon Worlds」のVRサポートを終了することを明らかにしました。2026年6月15日をもってQuestヘッドセットからのアクセスは終了し、以降はウェブブラウザやスマートフォン向けのアプリを通じた2Dスクリーンでの体験のみが提供されることになります。Updates to Your Meta Quest Experience in 2026 | Meta Community Forums - 1369435https://communityforums.atmeta.com/blo