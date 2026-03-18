レバレジーズ株式会社が運営する新卒学生向けキャリア支援サービス「キャリアチケット就職」は、２０２７年３月卒業予定の大学生・大学院生３８１人を対象に就職活動の実態調査を実施し１８日、発表した。調査のあった昨年１２月時点で、就活を始めていないと回答した学生は３３・３％にとどまり、その時点で７割近くが就活を始めている。就職活動において難しいと感じることは「学業との両立」が３９・０％で最も多く、次い