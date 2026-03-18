◆ファーム・リーグ巨人―中日（１８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１８日、ファーム・リーグ・中日戦のスタメンを発表した。打線は育成外国人・フリアン・ティマ外野手が「５番・ＤＨ」で先発出場。前日の同戦では３安打の活躍を見せ、同リーグ開幕後は１１打数７安打で打率６割３分６厘、１本塁打と好調の打撃で打線を引っ張る。先発は５年目の山田龍聖投手。前回登板となった１０日の教育リーグ・ＤｅＮＡ戦