ＢＴＳが２１日、ソウル・光化門（クァンファムン）広場で行う「ＢＴＳカムバックライブ：ＡＲＩＲＡＮＧ」を間近に控えた１８日、李在明（イ・ジェミョン）大統領が公演についてＸでコメントを投稿した。李大統領は「ＡＲＩＲＡＮＧをテーマに、われわれの美しい文化遺産とＫカルチャーの魅力をともに分かち合う、有意義な時間になることを期待している」と思いを伝え「イベントが安全に行われるよう関係省庁、地方自治体、警