大阪都構想の制度案を議論するための法定協議会の設置をめぐり、「大阪維新の会」の大阪府議会議員団では、設置議案を“継続審議”とする案が浮上しています。 大阪都構想をめぐっては、「大阪維新の会」の大阪市議会議員団は、都構想自体には賛成としながらも“前回の市議選で都構想を公約に掲げていない”などとして、慎重に議論を進める姿勢を示しています。 都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置は、大阪府・大阪市