アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理の「タンクトップ始め」が反響を呼んでいる。１８日までにインスタグラムで「暖かいって聞いたから...タンクトップ始めちゃったよね...」と書き始め、タンクトップにシャツを羽織ったスタイルの写真を披露。しかし「まだ寒かった！！！！！！！！！！」と、“タンクトップ始め”には少し早かったことを明かした。「＃タンクトップネキ（さすがにシャツは脱いでな