俳優の白石聖（２７）が１８日、都内で、メナードブライトニングシリーズ「フェアルーセント」の新ミューズ就任記者発表会に出席した。内側から発光するような透明感あふれる白肌を輝かせ、小学校の頃に習っていたという書道を披露した。白ワンピースにまとめ髪という女神ルックで登場し、銀の墨で「全方位ブライトニング」と筆を走らせた。達筆な美文字を披露したが、「久しぶりに筆を握ったので、緊張しました」と苦笑い。書