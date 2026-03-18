タレントの青田典子（58）が投稿した貴重な夫婦ショットに、反響が寄せられている。【映像】青田典子＆玉置浩二の夫婦ショット（複数カット）2010年に歌手の玉置浩二（67）と結婚した青田。Instagramには、結婚記念日を迎えた際の2ショットや、青田の誕生日を笑顔で祝福する玉置の姿など、夫婦仲むつまじい様子をたびたび披露し、話題になっていた。夫・玉置浩二との貴重な夫婦ショット公開2カ月ぶりの投稿となった3月17日に