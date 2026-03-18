◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、栗東トレセン姉に秋華賞、ジャパンＣ勝ち馬のショウナンパンドラを持つチェルビアット（牝４歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は坂路をしっかりとした脚取りで駆け上がり、５３秒４―１２秒４をマークした。今まで東京とはいえ、ＮＨＫマイルＣで３着と激走し、３走前にはオープン入りを決めた左回りでの重賞。高野調教