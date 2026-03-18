元NHKのフリーアナウンサー武田真一が18日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。トランプ米大統領が17日に自身のSNSで、「NATOのほとんどの同盟国からイランへの軍事作戦には関与したくないとの通知を受けた」「我々はNATO諸国の支援を必要とせず、求めることもない。日本やオーストラリア、韓国も同様だ」「誰の助けも必要ない」などと投稿したことについて、持論を展開した。武田は「ホルムズ海峡へ