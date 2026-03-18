第９８回選抜高等学校野球大会の第４日第３試合で登場する山梨学院のプロ注目右腕・菰田陽生主将（３年）が、１８日に甲子園で行われた開幕式リハーサルに参加。選抜旗を持って堂々と入場行進した主将は「チームを代表する選手、主将として胸を張っていい行進をできるように心がけました」と引き締まった表情で振り返った。同校にとって２０２３年以来３年ぶりとなる頂点へ初戦は長崎日大とぶつかる。「チームとしても少しずつ