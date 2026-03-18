俳優のコ・ジュン（47）が、ついに結婚する。3月17日、コ・ジュンが来る4月5日にソウル近郊で一般女性と挙式することが明らかになった。【写真】日本で撮影…韓国インフルエンサー、ウエディング写真が炎上公開された招待状には、「指先が触れるだけで心が温まる人と共に、新しい世界を描きながら、互いの道しるべになろうと思います」という、真心のこもったメッセージが綴られている。関係者によると、コ・ジュンと婚約者の女性