【モデルプレス＝2026/03/18】日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、2025年11月に発売し好評のうちに早期完売した「ケンタの鶏竜田バーガー」を、2026年3月25日から数量限定で再発売。あわせて、新商品「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」も同日から発売することを発表した。【写真】鶏竜田使用のケンタッキー新商品◆「ケンタの鶏竜田バーガー」緊急復活「ケンタの鶏竜