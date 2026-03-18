あまりにも大きな出来事が起きると、ファンの感情は時に行き場を失う。とりわけ、長く応援してきたメンバーの突然の離脱となればなおさらだ。ENHYPENのヒスン脱退をめぐる一連の騒動は、まさにその典型といえるかもしれない。【注目】ENHYPENファンの暴走…国民年金公団が麻痺ただ、最初に確認しておきたいのは、今回の騒動がファンダム全体をそのまま表しているわけではないということだ。ショックや怒りを覚えること自体は自然な