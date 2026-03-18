【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の小林幸子が3月17日、自身のInstagramを更新。「朝兼用お昼」の食卓を公開した。【写真】72歳ベテラン演歌歌手「桜海老たっぷりで美味しそう」朝昼兼用のヘルシーメニュー◆小林幸子「朝兼用お昼」の食事公開小林は「桜海老たっぷりにゅうめん 本日の朝兼用お昼 自分で言うのもなんだけど、めちゃ美味しいかった」（※原文ママ）と記し、塗りの椀に入った桜海老がたっぷりと乗せられたにゅうめん