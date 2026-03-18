俳優のムン・ジユンさんが急性敗血症でこの世を去ってから6年が経った。ムン・ジユンさんは2020年3月18日、急性敗血症により死去。最初は重い咽頭炎の症状で入院していたが、病状が悪化し、集中治療室へ移されたものの回復することなく亡くなった。享年36歳。【画像】整形失敗で“うつ”に…突然この世を去った韓国女優当時、新型コロナウイルスが猛威を振るっていたことから、咽頭炎の症状はコロナの感染によるものではないかとい