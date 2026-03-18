メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県瀬戸市で80歳の女性を車ではねてけがをさせたにもかかわらず、その場から走り去ったとして76歳の女が逮捕されました。 ひき逃げの疑いで逮捕されたのは、瀬戸市の無職、小森多美子容疑者（76）です。 警察によりますと、小森容疑者は17日午前7時20分ごろ、瀬戸市ききょう台で、横断歩道を渡っていた80歳の女性を車ではねてけがをさせたにもかかわらず、その場から走り去った疑いがも