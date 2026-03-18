2PM・ジュノと女優コ・ユンジョンが、日本開催の音楽授賞式「ASEA 2026」に出演する。5月16日・17日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式「第3回ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「ASEA 2026」）に、ジュノとコ・ユンジョンの出演が確定し、期待を集めている。【写真】「肉体美に感服」ジュノの“素肌スーツ”ジュノは2008年にボーイズグループ2PMのメンバーとしてデビューし、音楽界を席巻。2013年の映画『監視者