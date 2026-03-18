サーティワン アイスクリームは18日、公式サイトを更新。「サーティワン ちびっこ職人体験」を巡って注意を呼び掛けた。【写真】「＃推しフレーバー総選挙 2025」2位のフレーバーサイトでは、「『サーティワン ちびっこ職人体験』偽広告・偽LINEアカウントにご注意ください」と題したお知らせを掲載。「現在、LINEやSNS上の広告において、『サーティワン ちびっこ職人体験』の募集を装ったサイトが確認されています。これらの