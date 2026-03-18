日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、昨年11月に発売し好評のうちに早期完売した『ケンタの鶏竜田バーガー』を、25日から数量限定で再発売する。あわせて、新商品『ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース』も同日から発売する。さらに、佐藤栞里が出演する新CM「復活！ 鶏竜田バーガー」篇を25日から公開するほか、「ケンタの鶏竜田バーガー」の復活を記念したSNSキャ