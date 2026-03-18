女優のともさかりえ（46）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。妊娠当時について語った。現在21歳になる息子を育てるともさか。妊娠中一番大変だったことを聞かれ「妊娠を隠していたこと」と回答する場面があった。「妊娠が発覚したときが主演でやらせていただく連ドラのクランクインの直前みたいな時」だったといい「今の状況で誰にも言えないと思って、まさかの事務所の人にも言えなく