タレントの若槻千夏（41）が、17日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。食事の際に疑問に思うことをぶっちゃけた。同番組では、1番気まずいと思うシチュエーションで、モテ度が分かるという心理テストを実施。「電車で隣の人がもたれかかってきた」「友人に送る会社の愚痴を上司に誤爆LINE」「友人と焼肉で最後の肉が1枚余った」「先輩が話し始めた時、前にも聞いたことがある内容」の4