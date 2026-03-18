２０２６年春闘は１８日、自動車や電機などの大手企業が労働組合の要求に答える集中回答日を迎えた。物価上昇や人手不足を背景に、労組側が２５年春闘に続き高い水準の賃上げを求めたのに対し、基本給を底上げするベースアップ（ベア）を含めて満額回答が相次いでいる。要求額や交渉日程をそろえる「統一交渉」が慣例の電機業界では、ベア１万８０００円の統一要求に対し、三菱電機やＮＥＣなどが満額回答した。２５年春闘を上