◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ-ベネズエラ(日本時間18日、ローンデポ・パーク)WBC決勝が現地時間17日に行われ、ベネズエラが初優勝を果たし歓喜に沸きました。決勝でアメリカと対戦したベネズエラは両チーム無得点で迎えた3回、ヒットと四球で1アウト1、2塁のチャンスを作ります。さらに相手投手の暴投により、ランナー2、3塁にチャンスを広げるとマイケル・ガルシア選手の犠牲フライで先制点を奪いました。5回