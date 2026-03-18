声優北川米彦さんが肺炎により94歳で亡くなったことが18日、分かった。所属事務所の「青二プロダクション」が発表した。北川さんは「キン肉マン」の大会委員長役や「宇宙海賊キャプテンハーロック」の台羽博士役、またアニメ「海のトリトン」のナレーション、映画「ホーム・アローン」の吹き替えなどで知られる。以下、発表全文。弊社所属北川米彦儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしましたここに生前賜りました