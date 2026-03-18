人の名前がパッと出てこない、「ああ、うっかりしてた！」が口ぐせ。今、何をしようとしていたのか思い出せない……という人も多いことでしょう。気のゆるみは誰にでもあるけれど、それが思わぬ事態につながることも。『婦人公論』読者の、うっかり体験を聞きました。高齢でも脳が若々しい人の＜6つの健康習慣＞とは？* * * * * * *私は卵が欲しかったこの物価高で、毎日の買い物に大変苦労しています。ある時スーパーで、〈1000円