24年前、カイロ大学に留学していた夫とエジプトのカイロで暮らしていたというマリさん。あまり良い思い出がなかったというその街を、久しぶりに訪れたところ――。（文・写真＝ヤマザキマリ）【写真】マリさん撮影路地裏で佇む彼らの表情からは…* * * * * * *カイロの思い出ひさしぶりにエジプトのカイロを訪れた。24年前、私はカイロ大学に留学していた夫としばらくこの街で暮らしたが、正直言って良い思い出はあまり残ってい