100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第120回は「マックスパパの特等席娘たち編」です。【写真】大阪公演の休演日に久しぶりに宝塚へ* * * * * * *前回「『エリザベート』宝塚初演から30年。遠い存在だった一路真輝さんは驚くほど気さく