モデルの畑野ひろ子さんは3月17日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の美しいスタイルを公開しました。【写真】畑野ひろ子の圧巻スタイル「頭の先からつま先まで、一直線に繋げるイメージ」畑野さんは「ピラティス記録」とつづり、2枚の写真と1本の動画を投稿。トレーニングウエア姿でピラティスに励む様子を披露しています。1枚目はラダーバレルにまたがり、両手を高く上げ、足のつま先まで伸ばし切ったポーズです。「頭の先